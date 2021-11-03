Евгений Заболотный участвует в обсуждении вопросов развития муниципалитетов в странах Европы

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный в составе российской делегации принял участие в рассмотрении тем борьбы с пандемией, экологической безопасности, инновационного развития муниципальных образований в рамках заседания политической группы независимых демократов (НЛДГ) Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Заседание группы НЛДГ проходило в Страсбурге и объединило представителей национальных делегаций 47 стран. Делегация России работала онлайн.

Участники выбрали президента, им вновь стал представитель Бельгии Марк Коолс, и четырех его замов – политиков из Швеции, Великобритании, Германии и Франции.

Одним из основных вопросов повестки стал обмен мнениями о дальнейшем развитии стран Европы с президентом группы Альянс демократов и либералов в поддержку Европы (АЛДЕ) Парламентской ассамблеи Совета Европы Жаком Мером, который более 4 лет работает в ПАСЕ.

Жак Мер отметил, что борьба с пандемией и экологические проблемы стали главными для Европы и требуют разработки новых гражданских прав. Например, право на здоровую окружающую среду, которое должно признаваться в юридических документах, договорах и в Европейском суде по правам человека. На повестке дня стоит вопрос общения населения посредством новых технологий и искусственный интеллект.

Комментируя заседание, Евгений Заболотный отметил, что российская делегация активно участвует в обсуждениях на площадке Конгресса Совета Европы.

"Мнение России по важнейшим вопросам сегодня звучит, оно известно миру. Мы стремимся защищать национальные интересы, вместе с тем открыты к обсуждению и поиску решений, обмену опытом и партнерским отношениям", – подчеркнул председатель Тюменской гордумы.

Евгений Заболотный входит в состав представителей страны в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Согласно распоряжению президента, он будет представлять Россию в 2021-2026 годах.