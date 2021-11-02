Андрей Голоус станет новым депутатом Тюменской гордумы

Депутатом Тюменской городской думы VII созыва по единому избирательному округу решением партии "Единая Россия" определен Андрей Голоус, сообщил председатель думы Евгений Заболотный в своем Instagram.
Андрей Голоус займет место ушедшей после выборов в областной парламент депутата Оксаны Величко.
"В соответствии с решением партии "Единая Россия" в сформированном списке кандидатом в депутаты Тюменской городской Думы VII созыва по единому избирательному округу определен Андрей Вячеславович Голоус. После соответствующего решения избирательной комиссии он и будет депутатом городской думы", - пояснил Евгений Заболотный.
О включении в состав думы нового депутата будет объявлено в ноябре на 29-м заседании представительного органа власти.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru