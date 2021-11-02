Андрей Голоус станет новым депутатом Тюменской гордумы

Фото - https://www.instagram.com/evgenyi_zabolotnyi/?hl=ru

Депутатом Тюменской городской думы VII созыва по единому избирательному округу решением партии "Единая Россия" определен Андрей Голоус, сообщил председатель думы Евгений Заболотный в своем Instagram.

Андрей Голоус займет место ушедшей после выборов в областной парламент депутата Оксаны Величко.

"В соответствии с решением партии "Единая Россия" в сформированном списке кандидатом в депутаты Тюменской городской Думы VII созыва по единому избирательному округу определен Андрей Вячеславович Голоус. После соответствующего решения избирательной комиссии он и будет депутатом городской думы", - пояснил Евгений Заболотный.

О включении в состав думы нового депутата будет объявлено в ноябре на 29-м заседании представительного органа власти.