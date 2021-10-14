Тюмень в пятерке лидеров РФ по сотрудничеству с НКО в соцсфере

Среди регионов РФ Тюменская область занимает четвертое место в рейтинге по вовлечению негосударственного сектора к оказанию слуг в социальной сфере, сообщили в пресс-службе губернатора.

Итоги "Рейтинга регионов РФ-2020: доступ НКО и социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере, опубликованы на сайте Минэкономразвития России.

В Тюменской области создана инфраструктура поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Она включает консультационную, информационную, имущественную и финансовую помощь. Только за 2020-2021 годы на эти цели из областного бюджета выделено почти 2 млрд рублей. Помимо этого, тюменцы активно участвуют и становятся обладателями федеральных грантов в этой сфере.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

За последние годы СОНКО стали полноправными партнерами органов власти в оказании общественно полезных услуг нашим землякам. Как результат этой совместной работы ежегодное улучшение позиций региона в федеральном рейтинге Минэкономразвития РФ.

В 2021 году в регионе впервые прошел конкурс грантов губернатора Тюменской области. Партнером выступил Фонд президентских грантов, из средств которого проводилось софинансирование. Впервые в регионе процесс заявки на грантовый конкурс и экспертиза проектов проходили в электронном формате. Использование электронных сервисов в работе с некоммерческими организациями позволило обеспечить прозрачность и открытость конкурсных процедур, а также начать работу по цифровизации этого сектора. Победителями первого конкурса грантов губернатора Тюменской области стали 37 НКО из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Сладковского района.

Напомним, по итогам рейтинга субъектов РФ за 2017 год Тюменская область занимала 32 место, за 2018 год – 20, в 2019 году – 10, а в 2020 - 4 место.