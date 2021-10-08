Александр Моор остался при своих

"Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2021 года, согласно нему глава Тюменской области Александр Моор остался на четвертой строчке среди руководителей субъектов федерации, входящих в Уральский федеральный округ.

Пока выше него губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава ХМАО Наталья Комарова.

Зато в федеральном рейтинге наш губернатор поднялся на одну ступеньку - сейчас он 23-й в списке.

Фото - стопкадр трансляции Оперативного штаба