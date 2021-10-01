Андрей Артюхов избран руководителем фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы

В четверг состоялось первое заседание фракции "Единой России" Тюменской областной думы VII созыва.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов представил впервые избранных депутатов, отметив, что состав единороссов облдумы обновился на 39,4%.

В пресс-службе ТРО партии напомнили, что "Единая Россия" в Тюменской области на выборах 17-19 сентября получила 38 из 48 мандатов в региональный парламент седьмого созыва.

Первыми вопросами повестки стали формирование депутатской фракции "Единая Россия" и утверждение положения, устанавливающего основные принципы ее работы. Путем тайного голосования руководителем фракции "Единая Россия" областной думы был избран Андрей Артюхов.

Фото предоставлено Тюменским региональным отделением партии "Единая Россия"