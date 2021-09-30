Жириновский отказался от мандата депутата Тюменской облдумы

09:40 30 сентября 2021
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duma.gov.ru

Избирком Тюменской области рассмотрел заявления кандидатов, избранных депутатами Тюменской областной Думы седьмого созыва по партийным спискам, но отказавшихся от получения депутатских мандатов.

От мандатов в облдуму отказались лидер ЛДПР Владимир Жириновский, единороссы Александр Моор, Борис Хохряков, Алексей Ситников, Еремей Айпин, Владимир Ермолаев, Василий Паршаков, Елена Кашкарова и справедливоросс Александр Ремезков.

На этом же заседании избирком зарегистрировал Николая Брыкина и Ивана Квитку депутатами Госудумы по одномандатным избирательным округам № 185 и № 186, а также 24 депутата Тюменской облдумы, избранных по единому избирательному округу. 

Теги: Александр Моор , выборы , депутаты , Единая Россия , Жириновский , ЛДПР , Тюменская областная дума
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