Жириновский отказался от мандата депутата Тюменской облдумы

Избирком Тюменской области рассмотрел заявления кандидатов, избранных депутатами Тюменской областной Думы седьмого созыва по партийным спискам, но отказавшихся от получения депутатских мандатов.

От мандатов в облдуму отказались лидер ЛДПР Владимир Жириновский, единороссы Александр Моор, Борис Хохряков, Алексей Ситников, Еремей Айпин, Владимир Ермолаев, Василий Паршаков, Елена Кашкарова и справедливоросс Александр Ремезков.

На этом же заседании избирком зарегистрировал Николая Брыкина и Ивана Квитку депутатами Госудумы по одномандатным избирательным округам № 185 и № 186, а также 24 депутата Тюменской облдумы, избранных по единому избирательному округу.