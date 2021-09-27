Председатель Тюменской гордумы принял участие в заседании комитета Конгресса Совета Европы

Комитет по мониторингу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы провел заседание в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей 47 государств.

Рассматривались вопросы мониторинга применения Европейской хартии местного самоуправления в Нидерландах, Испании, Албании, Северной Македонии и на Кипре.

"Европейская хартия местного самоуправления была принята Конгрессом Совета Европы тридцать шесть лет назад в Страсбурге. Это важнейший документ, определяющий фундаментальные принципы работы органов местного самоуправления в европейских странах. Хартию поддерживают все государства – члены Совета Европы и работают над соблюдением основных ее принципов", - пояснил журналистам Евгений Заболотный.

По словам председателя Тюменской гордумы, Европейская хартия местного самоуправления утверждает принципы о роли местного самоуправления в обеспечении демократии, роли муниципальных образований в развитии Европы и эффективного управления. В России документ был ратифицирован в 1998 году.

Евгений Заболотный в числе делегатов Российской Федерации входит в состав участников комитета по мониторингу Конгресса Совета Европы. Этот комитет наблюдает за процессами соблюдения принципов Европейской хартии, развитием и поддержкой местной и региональной демократии в государствах Европы, осуществляет миссии Конгресса по наблюдению за выборами.

Основное событие работы Конгресса – очная пленарная сессия – запланирована на 26-28 октября во французском Страсбурге.