Жителей Тюменской области поблагодарили за участие в выборах

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За активную жизненную позицию, высокую гражданскую ответственность жителей региона поблагодарил губернатор Александр Моор, разместив обращение к ним на своих личных страницах в соцсетях:

Уважаемые земляки! Спасибо всем, кто нашел время и возможность прийти на избирательные участки и проголосовать. Я благодарю всех жителей Тюменской области независимо от того, за кого вы отдали свой голос. Уверен, депутаты, представляющие разные политические силы, будут плодотворно работать на благо избирателей, сделают всё для развития и процветания Тюменской области. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию!

Избранный в Госдуму по Тюменскому одномандатному округу № 185 Николай Брыкин также в соцсетях обратился со словами благодарности к жителям региона, доверившим ему право защищать их интересы в думе:

Дорогие друзья, уважаемые избиратели! Благодарю всех вас за оказанное мне доверие представлять интересы жителей Тюменской области по одномандатному избирательному округу N 185 от партии "Единая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации VIII созыва. Говоря откровенно, считаю, что это наша с вами общая победа! На протяжении предыдущих пяти лет мы находили эффективные методы и формы работы, взаимодействовали с властями различных уровней и доводили начатые дела до конца. Перед нами и сегодня стоит не мало серьезных задач, которые мы должны вместе с вами решать для улучшения качества жизни людей земли Тюменской - и мы будем это делать!

Выборы депутатов в Госдуму, областной парламент и ряд муниципальных дум проходили с 17 по 19 сентября, явка на избирательные участки составила 61,54%.