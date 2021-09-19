Владимир Пискайкин: трехдневное голосование удобно для многих граждан

В Тюменской области явка избирателей в течение трех дней голосования была стабильной, формат оказался удобным для многих граждан, отметил лидер регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" Владимир Пискайкин в беседе с журналистом "Тюменская область сегодня".

"Привык голосовать в основной день выборов, поэтому проголосовал в воскресенье, когда приехал с дачного участка. Но многим оказалось удобным голосовать ранее, в пятницу или субботу. Посмотрел по явке: в первый день – 20 процентов, во второй день – еще 18. А к середине третьего дня и вовсе перевалила за 50. Тюменская область – благополучный регион, и здесь всегда была хорошая явка", - отметил Пискайкин.

По его словам, выборы – дело серьезное, ведь граждане на пять лет выбирают депутатов, они же будут писать законы, которых ждут граждане.

Во время голосования на участке Владимир Пискайкин обратил внимание, что за процессом следили представители многих партий. Например, только от "Справедливой России" за ходом выборов следили 900 наблюдателей и не зафиксировали нарушений.