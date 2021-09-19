Гена Виноградов о выборах: так решаем судьбу своей страны, а это очень ответственная задача

Председатель Тюменской областной общественной организации цыган "Штар" Гена Виноградов рассказал "КП. Тюмень", как проходит третий день выборов на участке в школе №94, куда приходит отдать свой голос цыганский табор.

" Люди приходят вместе с семьей, народу много. Но избиратели продолжают идти и сейчас. Здесь каждый понимает, насколько важно проголосовать, ведь мы так решаем судьбу своей страны, а это очень ответственная задача", - уверен Гена Виноградов.

Он отметил, что голосование проходит с выполнением всех необходимы санэпидтребований, на избирательном участке рабочая и спокойная атмосфера, нарушений нет.

Жители Тюменской области с 17 по 19 сентября выбирают депутатов в Госдуму, облдуму и ряд муниципальных дум. Сегодня заключительный день голосования, участки закроются в 20:00.