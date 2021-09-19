Владимир Якушев: в Уральском федеральном округе хорошая явка на выборы

Полномочный представитель Президента Российской Федерации Владимир Якушев высоко оценил ответственность избирателей Уральского федерального округа и отметил, что явка во всех шести регионов в течение трех дней голосования остается хорошей.

Полпред проголосовал на выборах в Государственную Думу по месту прописки - на одном из избирательных участков в Тюмени сегодня, 19 сентября. В беседе с журналистами он отметил, что нужно выбирать профессионалов, которые на самом дела знают, чего от властей ждут люди. "Сегодня мы избираем Государственную Думу, наш федеральный парламент. Орган, который пишет законы. И важно, чтобы туда попали профессионально подготовленные люди. Надо выбрать тех, кто умеет писать законы, понимает их, кто общается с людьми и отражает в законах то, что необходимо людям", - сказал Якушев.