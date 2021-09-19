Политолог оценил работу Центра общественного наблюдения в Тюмени

13:25 19 сентября 2021
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В Единый день выборов 19 сентября Центр общественного наблюдения посетил политолог, член Общественной палаты Тюменской области Аркадий Либерман. Он проверил работу камер видеонаблюдения в отдалённых посёлках региона. Для этого политолог специально подготовил номера избирательных участков, которые расположены в районах.

Качеством подготовки центра Аркадий Либерман остался доволен, отметив, что наблюдение на экранах в таком формате организовано в регионе впервые и  очень полезно для легитимных выборов! "Очень оперативно всё выводится на экран, не "лагает". Картинка в 99% ровная, чёткая. У меня по вот этому мобильному видеонаблюдению претензий нет никаких. Блестяще организовано!" - поделился впечатлениями политолог. 

Теги: выборы
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