Артур Юрьев: нарушений и вбросов на выборах в Тюменской области не замечено

Мониторинг хода выборов проводится с помощью системы видеонаблюдения. К трансляции подключены 519 избирательных участков, на каждом по две камеры. На всех соблюдаются правила голосования и санитарно-эпидемиологические нормы. Нарушений, вбросов и конфликтных ситуаций не было. Об этом сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев в телеграм-канале Оперштаба.

Юрьев отметил, что общественники следят за тем, чтобы выборы прошли без нарушений, видеофиксация ведется круглосуточно, а в Центре общественного наблюдения (видеонаблюдения) постоянно присутствуют наблюдатели, которые следят за положением дел на участках. К ним могут присоединиться все желающие. Сегодня поступило несколько десятков заявок. "Мы, общественники наблюдаем за тем, чтобы выборы прошли без нарушений и будем информировать о ситуации на участках", - подчеркнул Юрьев.