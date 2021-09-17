Евгений Заболотный проголосовал на выборах в Госдуму, облдуму и за эскиз будущей стелы

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный в числе первых принял участие в выборах депутатов Госдумы и областного парламента, потому что уверен: выборы депутатов – важнейшее событие в жизни каждого гражданина.

"Выборы депутатов – важнейшее событие в жизни каждого из нас. От того, какие люди будут представлять интересы жителей, зависит дальнейшее развитие любой территории. Приглашаю всех тюменцев прийти и отдать голос за тех, кого вы считаете достойными", - прокомментировал Евгений Заболотный.

Председатель гордумы также принял участие в фестивале "Тюменская осень" и отборе эскиза будущей стелы "Город трудовой доблести" с изображением герба Тюмени и текста указа президента РФ о присвоении городу высокого звания.

Жителям на выбор предлагается три варианта. Первый - стела из светлого камня в Сибирском сквере в границах улиц Мориса Тореза – Республики – Профсоюзная, второй - стела из стекла и бетона на Текутьевском бульваре, перекрестке улиц Республики и Холодильной, третий – стела рядом со сквером Машарова на территории бывшего станкостроительного завода. "На март 2022 года запланирована разработка проектно-сметной документации, на июль - выполнение строительно-монтажных работ. Торжественное открытие стелы "Город трудовой доблести" планируется на 30 июля 2022 года в рамках празднования Дня города", - отметил Евгений Заболотный.