Мария Пискун: день голосования для нашей семьи праздник

Председатель тюменской общественной организации "Автономия Беларусь" Мария Пискун рассказала журналистам, что день голосования для нее с детства ассоциируется с праздником, когда она с родителями ходила на выборы.

"Теперь так поступаем и мы с мужем, идем все вместе, это традиция", - сказала Пискун. в этот раз на избирательный участок они пришли впятером – со взрослой дочерью и тремя внуками.

"Для нас важно брать с собой детей, чтобы они прониклись атмосферой и праздника, и значимости момента, ведь мы выбираем свое будущее. Ребятишкам (они у нас все школьники) мы показали бюллетени, объяснили, что будем делать и зачем", - поделилась с ИА "Тюменская линия" Мария Пискун.