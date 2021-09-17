Члены УИК помогли проживающим в пансионате ветеранам войны и труда принять участие в выборах

Заявления на участие в голосовании подали 87 ветеранов, проживающих в тюменском пансионате для ветеранов войны и труда, члены участковой избирательной комиссии выехали в учреждение, чтобы предоставить возможность проголосовать людям в возрасте.

"Будем работать в здании пансионата до тех пор, пока все подавшие заявления ветераны не проголосуют. Ориентировочно голосование будет продолжаться часа три, потому что люди хотят поговорить и задают вопросы. Во второй половине дня на голосование по местам проживания поедут уже другие участники участковой избирательной комиссии", - сообщила журналисту "ТОС" член участковой избирательной комиссии №2121 Лариса Плясунова.

Граждане заранее написали заявления, их передали на избирательный участок для организации выезда избирательной комиссии. "Мы помогали ветеранам написать заявления, в соответствии с ними были сформированы списки для выездной избирательной комиссии, – объяснил руководитель пансионата Валерий Макаревич. – Этот день ветераны ждали, но для обеспечения безопасности мы приглашаем их по очереди по два-три человека. Голосование проходит под присмотром главного врача и сотрудников пансионата. Проживающие в пансионате – люди грамотные, почти все имеют планшеты, ноутбуки и смартфоны, поэтому многие знают о выборах и желают проголосовать".

Ветеран Лариса Миронова пришла на выездной участок для голосования первой:

"Нельзя быть равнодушным, надо всегда делать свой выбор, потому что выборы – это возможность повлиять на нашу жизнь и на будущее, – считает Лариса Петровна. – Для нас это важное и значимое событие, мы всегда ходим голосовать. Никогда не пропускала и не пропускаю выборы. Если люди будут отмалчиваться – ничего хорошего не выйдет".

В течение трех дней члены избирательных комиссий будут принимать заявления и предоставлять гражданам возможности для голосования вне избирательных участков.