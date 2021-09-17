Как в Тюмени проходит первый день голосования

В Тюменской области идет первый день голосования в рамах выборной кампании. Граждане могут отдать свой голос за кандидатов в Госдуму, региональный парламент и рад муниципальных дум.

Несмотря на пасмурную дождливую погоду, тюменцы активно принимают участие в голосовании. На избирательном участке №2001 больше всего граждан пришло утром к 8:00, когда участки только начали свою работу.

По словам представителей другого участка, работающего в здании первой гимназии, сейчас в основном приходят горожане старшего поколения, а утром свой голос отдавали молодые люди. Еще один "наплыв" желающих проголосовать здесь ожидают к вечеру, когда люди закончат работать и отправятся по домам.

На всех избирательных участках строго соблюдают все необходимые меры санитарной безопасности. на входе граждан ждет термометрия, им предлагают обработать руки антисептиком, а также выдают одноразовые ручки и – при необходимости – маски и перчатки.

Множество тюменцев пришло в избирательный участок в ДК "Железнодорожник": здесь, чтобы снизить риск распространения коронавируса, тюменцам напоминают об обязательном соблюдении социальной дистанции. Заполнив необходимые бумаги и, при необходимости, получив консультацию, горожане отправляются в кабинки, чтобы отдать голос за своего кандидат.

Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Тюменской области работают 29 территориальных избирательных комиссий и 1070 участков для голосования.