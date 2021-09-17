В Тюменской области завершился первый день голосования

Избирательные участки Тюменской области завершили первый день работы сегодня, 17 сентября, в 20:00. Избирательные бюллетени собраны в сейф-пакеты, опечатаны и находятся под видеонаблюдением до завершения голосования.

Председатель участковой комиссии №2220 Сергей Самусенко рассказал, что на его избирательном участке используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Всего в Тюмени 120 таких комплексов , они установлены на участках, к которым приписано более 1300 избирателей.

"Наш избирательный участок – с использованием КОИБ. Мы опломбировали его сегодня утром при открытии избирательного участка. В восемь вечера мы прекращаем прием посетителей. После этого мы вскрываем переносные урны для голосования и обрабатываем бюллетени через комплекс обработки избирательной бюллетени. Все бюллетени хранятся в КОИБе три дня – опломбированные и под наблюдением полиции. Соответственно, все бюллетени мы будем выгружать из этого большого ящика только в воскресенье, после окончания голосования", – пояснил процедуру Самусенко.

На тех избирательных участках, где КОИБ не используются, бюллетени находятся в переносных ящиках. После окончания первого дня голосования бюллетени из ящиков перегружают в сейф-пакеты и складывают в сейф, который находится в опечатанных помещениях УИКов под наблюдением полиции и круглосуточным видеонаблюдением. О процессе опечатывания избирательных бюллетеней составляется акт.

За ходом голосования в регионе следят около трех тысяч общественных наблюдателей, на участках работают 1038 видеокамер. Круглосуточная онлайн-трансляция проводится на 490 участках и во всех 29 территориальных избиркомах. А на 589 избирательных участках установлены 580 комплексов видеофиксации для ведения непрерывной записи.