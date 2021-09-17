Муин Сабиров: голосовать должен каждый ради семьи и будущего

Председатель тюменской общественной организации "Ватан" узбекской диаспоры Муин Сабиров свой выбор сделал в первый день голосования по кандидатам в депутаты в Госдуму и облдуму, сообщает "Тюменская область сегодня".

Сабиров уверен, что принимать участие в выборах нужно каждому. "Каждый любящий свою страну, своих детей, родных и близких, должен сделать свой выбор: прийти на участок. Мы же думаем о своем будущем? Значит, должны сделать этот выбор. Я слежу за тем, кто из депутатов говорит, а кто делает, кто работает и держит слово, поэтому мой выбор был несложен", - отметил Сабиров.

Выборы в Госдуму, областной парламент и довыборы в ряд муниципальных дум проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.