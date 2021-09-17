Николай Герасимов призвал тюменцев ответственно подойти к выборам депутатов

Президент ассоциации чувашей в Тюменской области "Таван" Николай Герасимов уверен, что от голоса каждого зависит, как будет работать Государственная дума в ближайшие пять лет, какие насущные для людей вопросы она будет решать.

"Мы все живем в одной стране, и мы все хотим, чтобы наша жизнь была лучше и интереснее. "От нашего выбора зависит, как будет работать Государственная дума в ближайшие пять лет, какие насущные для людей вопросы она будет решать. Наша активность - это самое главное сегодня, без нее ничего хорошего в стране не будет", - цитирует слова Герасимова ИА "Тюменская линия".

На избирательном участке в селе Каменка, куда приехал проголосовать президент ассоциации чувашей, выполняют все предписанные региональным Роспотребнадзором антиковидные меры, избирателям выдают маски и одноразовые ручки, соблюдается дистанция между посетителями.

"Все организовано очень хорошо, а у входа развернулось Каменское сельское подворье, посетителей угощают душистым чаем с пирожками, все проходит в душевной обстановке", - добавил Николай Герасимов.