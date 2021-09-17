Кушнаренко: разделение выборов на три дня - разумное решение

Трехдневное голосование - это удобно и безопасно, считает председатель избирательного участка №2256 в Тюмени Станислав Кушнаренко.

"Очень хорошо, что голосование разделили на три дня. Ведь кто-то сегодня проголосовать из-за работы не сможет. А так, смогут прийти завтра или послезавтра. Это удобно и безопасно. До этого момента ​на наш участок уже пришло много людей. Идет нормальный график, люди приходят культурные и вежливые, поэтому никаких непредвиденных неприятностей не произошло. В первый день выборов все проходит в спокойной обстановке", - рассказал журналистам Аиф-Тюмень Кушнаренко.

По его словам, в следующие дни выборов количество людей, пришедших на голосование, прогнозируется выше, ведь впереди выходные, в пятницу голосуют по большей части пенсионеры и работающие по свободному графику.