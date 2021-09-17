Депутаты гордумы за восемь месяцев рассмотрели 1700 обращений

Депутаты Тюменской гордумы за восемь месяцев работы приняли 1700 обращений и помогли решить важные вопросы более 1300 тюменцам. В основном обращения горожан касались сферы ЖКХ, благоустройства и соцподдержки.

Так, депутат гордумы помог устранить перебои с водоснабжением в доме ветерана труда в жилом районе Березняковский. Специалисты в кратчайшие сроки исправили проблемы, из-за которых зимой перемерзали трубы в здании.

После депутатского запроса в течение суток восстановили отсутствовавшее несколько месяцев освещение возле жилых домов на Мысу. Фонари вновь зажглись и в сквере Временном на Червишевском тракте. Автомобилисты теперь с комфортом ездят по улице Гастелло, на которой в рамках наказов депутату отремонтировали асфальтовое покрытие.

Обрезку деревьев в микрорайоне Тура также по ходатайству депутатов включили в реестр, а вдоль автомагистрали на улице Федюнинского рядом у многоквартирника в качестве дополнительной защиты от шума и пыли высадили тополя и кустарники.

Десяткам многодетных и малоимущих семей Тюмени накануне нового учебного года народные избранники помогли собрать детей в школу, подарив им портфели и школьные принадлежности.

“Для депутатов нет маловажных вопросов от горожан. Любое обращение тюменцев тщательно изучается. Действуя в рамках своих полномочий, депутаты стараются найти устраивающее жителей решение, и в этом им содействуют специалисты администрации города”, – подчеркнул председатель гордумы Евгений Заболотный.