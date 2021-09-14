Сергей Корепанов сообщил об итогах работы Тюменской облдумы шестого созыва

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Последнее пленарное заседание Тюменской областной думы шестого созыва состоялось сегодня, 14 сентября. По окончании заседания глава регионального парламента рассказал журналистам об основных итогах работы законодательного органа за пять лет.

"Депутаты Тюменской областной думы работали в соответствии со Стратегией развития нашей области и со Стратегией деятельности регионального парламента на эти пять лет. Мы провели 51 пленарное заседание, приняли более 570 законов. Каждый восьмой из них – базовый, то есть писался почти с чистого листа. Депутаты рассмотрели около 34 000 обращений граждан и наказов наших избирателей. Подчеркну, что это одно из важнейших направлений работы законодателей", - сообщил глава облдумы и добавил, что областной парламент сотрудничал в законодательном процессе с правительством региона.

В сообщении пресс-службы облдумы говорится, что, по мнению спикера, за прошедшие годы в регионе произошли колоссальные изменения: достигнуты новые успехи в социально-экономическом развитии, он находится в лидирующей группе среди субъектов России по инвестиционной привлекательности, по строительству жилья и дорог и ряду других показателей. "Считаю, что это в определенной степени является заслугой совместной, результативной работы депутатов, областного правительства, муниципальных органов власти и других хозяйствующих субъектов", - высказался спикер.

В завершение брифинга председатель облдумы выразил надежду на то, что депутаты будущего созыва продолжат добрые традиции, которые были заложены всеми предыдущими составами депутатского корпуса Тюменской облдумы.

Выборы в облдуму седьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября.