Александр Сакевич рассказал, что стоит посмотреть на TNF

Большой популярностью у гостей Тюменского нефтегазового форума (TNF) традиционно пользуется выставка, на которой различные российские компании представляют свои новейшие разработки. В этом году выставочный павильон стал еще привлекательнее, отметил программный директор Тюменского нефтегазового форума Александр Сакевич.

TNF проходит в Тюмени с 14 по 16 сентября. Все это время будет работать выставочный павильон. В нем впервые выделили зону для лектория, ее организовали ТИУ и СИБУР. В этой зоне будет проходить большое количество лекций, будет возможность презентовать свои проекты. Посещение лектория, как и выставки свободное, любой человек, выполнив санитарные требования, может побывать на лекции или ознакомиться со стендами.

"Еще одно интересное мероприятие, которое я бы отметил на полях форума, – это лекторий и его программа. Если ты хочешь узнать или услышать каких-то очень интересных спикеров, не обременяя себя участием в форуме, можно послушать эту программу!, - отметил Сакевич.

Тем, кто зарегистрировался как участник форума, он рекомендовал посетить сегодня в 14:00 технологический акселератор ПАО "Газпром нефть", в котором будут учувствовать 14 проектов, отобранных из заявленных 500. Некоторые из них станут теми самыми участниками акселератора, с которыми "Газпром нефть" будет прорабатывать интеграцию уже в качестве ментора и, возможно, войдет в капитал этих компаний. Также, по мнению программного директора, стоит обратить внимание на мероприятия, связанные с энергопереходом, CSG-трансформацией. "Есть несколько таких мероприятий. Я бы выделил, помимо пленарной сессии и делового завтрака, еще сессию "Энергопереход - новые возможности для газа и СПГ", где мы постараемся ответить на вопрос, что же будет с углеводородным топливом, и, в частности, с газом. В этой дискуссии примут участие и добывающие компании (ЯТЭК, НОВАТЭК), и те, кто планируют стать технологическими производителями оборудования для этих проектов, и компании, которые дадут нам в целом представление о будущем рынке газа и новых источниках энергии", - пояснил Сакевич.

Интересным он считает и сессию по теме "Рынок труда в постковидный период", которую проводит ТИУ: "Я думаю, что с учетом таких интересных спикеров, получится очень интересная сессия, всем рекомендую ее посетить и послушать. Я выделил бы еще 2 небольших мероприятия на социальную тему: "Креативные индустрии" и "Корпоративная социальная ответственность".