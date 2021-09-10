Артур Юрьев: конфигурация парламента страны может измениться

Фото: ВК «Общественная палата Тюменской области»

По итогам выборов в Государственную Думу можно ожидать не только перераспределения мандатов, но и появления в парламенте новой партии.

Такое мнение высказал руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев по итогам круглого стола "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме", состоявшегося 9 сентября в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Основываясь на данных опросов, проводимых ВЦИОМ и фондом "Общественное мнение", а также на прогнозах Института социального маркетинга и Центра политической конъюнктуры, эксперты сделали несколько основополагающих выводов. Во-первых, на выборах 17-19 сентября ожидается довольно высокая явка: от 50% по мнению ИНСОМАР до 55% по информации ФОМ. Во-вторых, все предварительные данные свидетельствуют об уверенной победе "Единой России" – только по спискам партии пророчат от 41% до 45,1% голосов.

"Озвученные цифры вполне ожидаемы. На явке позитивно сказывается увеличение дней голосования до трёх, возможность дистанционного голосования и систематическая работа по информированию населения, в том числе, о методах обеспечения прозрачности выборов. А "Единая Россия" в последние месяцы хорошо нивелировала имиджевые потери, в том числе, за счет сбора "народной программы", работы в Интернете и грамотного реагирования на вызовы пандемии коронавируса. У партии есть давно сформировавшееся ядро поддержки, а предвыборная кампания способствует тому, что на сторону "единороссов" встают и сомневающиеся", - прокомментировал Артур Юрьев.

Главной интригой, по мнению экспертов, остаётся возможное появление в парламенте пятой силы. Ближе всего, согласно прогнозам, к преодолению 5%-го барьера находится партия "Новые люди". По данным ВЦИОМ, партия может получить 4-6% голосов, согласно ФОМ - 4,6%, а ИНСОМАР и вовсе уверенно дает "новым людям" 5,6%. На грани прохода в Госдуму балансирует также Партия пенсионеров. Более 3%, дающих право на государственную поддержку, потенциально могут набрать "Яблоко" и "Зелёные".

"Для последних лет ситуация во многом уникальна. Малые партии в сумме могут набрать порядка 20%, что в два раза больше привычной картины. Это может свидетельствовать о двух вещах. Во-первых, что в этом году удалось мобилизовать сектора населения, ранее игнорировавшие выборы. Это большая победа. Во-вторых, в России зреет запрос на новые партии и новые лица, а рост политической конкуренции практически всегда идёт на пользу системе в целом", - отметил Артур Юрьев.

Между тем, по словам общественника, даже если в Госдуме окажется пятая партия, внутренние коалиционные стратегии в парламенте вряд ли претерпят существенные изменение, т.к. партии, входящие в "парламентскую оппозицию", демонстрируют результаты, схожие с предыдущим предвыборным циклом. К примеру, по данным ВЦИОМ, КПРФ наберет от 18% до 22%, ЛДПР – от 10 до 13%, "Справедливая Россия – За правду" – от 7% до 9%.

"С учетом невероятно высокой конкуренции в ряде одномандатных округов прогнозировать точное число депутатов от каждой из партий очень трудно. Тем не менее, аналитики отдают большинство думских мандатов – от 292 до 306 – "Единой России. Таким образом, конфигурация внутри парламента страны может измениться, но вероятность этого невелика", - резюмировал Артур Юрьев.