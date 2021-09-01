Тюменцы смогут проголосовать на выборах по месту пребывания

09:47 01 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Заявление на голосование по месту пребывания можно подать до 13 сентября через Единый портал госуслуг, в подразделениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг и в любой территориальной избирательной комиссии на территории Тюменской области.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин отметил, что проект "Мобильный избиратель" позволяет тем, кто "в силу разных жизненных обстоятельств в дни голосования не сможет прийти на свой участок, смогли прикрепиться к тому участку, где они будут находиться".

17, 18 и 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму, жители нашего региона в эти дни будут еще выбирать депутатов в облдуму и голосовать на довыборах в ряд муниципальных дум.

Теги: выборы , голосование , Госдума , избирком
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021