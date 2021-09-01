Тюменцы смогут проголосовать на выборах по месту пребывания

Заявление на голосование по месту пребывания можно подать до 13 сентября через Единый портал госуслуг, в подразделениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг и в любой территориальной избирательной комиссии на территории Тюменской области.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин отметил, что проект "Мобильный избиратель" позволяет тем, кто "в силу разных жизненных обстоятельств в дни голосования не сможет прийти на свой участок, смогли прикрепиться к тому участку, где они будут находиться".

17, 18 и 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму, жители нашего региона в эти дни будут еще выбирать депутатов в облдуму и голосовать на довыборах в ряд муниципальных дум.