Тюменской области 77 лет со дня образования

Фото пресс-службы губернатора ТО

Тюменская область образована 14 августа 1944 года. Регион с 77-летней историей динамично развивается и преображается.

Губернатор Александр Моор в поздравлении отметил, что за последние пять лет в регионе создано 25 крупных производств, появились десятки тысяч новых рабочих мест. Стабильная экономика дает уверенность людям в завтрашнем дне. "Инфраструктура городов и сёл Тюменской области год от года преображается. Строятся жилые кварталы, объекты здравоохранения, детские сады и школы, прокладываются дороги, появляются новые парки и скверы, объекты туристической индустрии. Все это делает наш регион привлекательным для жизни, а людей, которые здесь живут, счастливыми", - говорится в обращении к жителям региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в приветствии к жителям региона подчеркнула, что Тюменская область эффективно использует мощный природно-ресурсный и производственный потенциал, развивает индустриальные парки, на базе которых реализуются перспективные проекты в различных отраслях промышленности и АПК, чем создает комфортные условия для привлечения инвестиций и интенсификации предпринимательства. Большое внимание власти уделяют модернизации транспортной и инженерной инфраструктур, улучшению качества жизни людей.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что в регионе очень много хорошей и креативной молодежи, область славится своими традициями и своими людьми. "Всех жителей региона поздравляю с годовщиной, нашей любимой Тюменской области желаю благополучия и процветания", - сказал полпред.