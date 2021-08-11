Восемь политических партий выдвинули своих кандидатов на выборы в Тюменской области

В Тюменской области на выборах в Госдуму, областную думу и довыборы в муниципальные представительные органы выдвинуто 510 кандидатов, зарегистрировано 494, включая 28 самовыдвиженцев. Об итогах этапа выдвижения на выборы разных уровней в регионе журналистам рассказал заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

По состоянию на 9 августа в Тюменской области в выборах в Тюменскую областную думу принимает участие 8 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Партия Роста", "Коммунисты России", "Партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Новые люди". Эти же политические партии выдвинули своих кандидатов и на выборы в Государственную думу по одномандатным округам в Тюменской области.

На выборах в Госдуму по одномандатным округам о ТЮменской области от упомянутых партий зарегистрировано 15 кандидатов, еще одни кандидат - самовыдвиженец, вопрос о его регистрации находится на рассмотрении.

На выборах в Тюменскую областную думу на 48 мандатов зарегистрировано 347 кандидатов, из них 5 самовыдвиженцев, от "Единой России" – 70 кандидатов (20,17% ), от КПРФ и ЛДПР – по 54 (15,56 %), от "Справедливой России – Патриоты – За правду" – 50 кандидатов (14,41 %), "Партии Роста" и "Коммунистов России" — по 26 (7,49 %), "Партии пенсионеров за социальную справедливость" и партии "Новые люди" – по 31 кандидату.

На довыборы депутата Тюменской городской думы VII созыва по одномандатному округу № 12 зарегистрировано 4 кандидата: по одному от партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

Дополнительные выборы депутатов представительных органов городского округа и муниципального района пройдут в Голышмановском городском округе и в Уватском районе. На довыборы депутатов представительных органов сельских поселений зарегистрировано 119 кандидатов: 44 – "Единая Россия", 19 – КПРФ, 24 – ЛДПР, 11 – "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и 21 самовыдвиженец. Дополнительные выборы представительных органов сельских поселений пройдут также в Голышмановском городском округе и в Уватском районе.

Выборы депутатов Госдумы, Тюменской областной Думы и в представительные органы муниципальных образований пройдут с 17 по 19 сентября.