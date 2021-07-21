Владимир Гороховцев: главное — показать, что все поставленные тюменцами задачи одинаково важны

Об использовании медиаресурсов в работе с избирателями рассказал руководитель фракции "Справедливая Россия" Тюменской городской думы Владимир Гороховцев.

– Владимир Павлович, как члены фракции потрудились в первом полугодии?

– Наверное, давать оценку самому себе не совсем корректно. Лучше сошлюсь на мнение жителей, а они в большинстве удовлетворены нашей работой. Мы с коллегой по фракции Сергеем Плесовских ежедневно решаем задачи, поставленные перед нами избирателями. Жаль, но не все вопросы удается урегулировать так оперативно, как хотелось бы, многие них требуют детального анализа и поэтапных действий. Надеемся, что все же сможем порадовать тюменцев положительными результатами.

– Малочисленность состава фракции не сказывается на вашей активности на заседаниях постоянных комиссий и думы?

– Справедливороссов в городской думе всего двое. Но мы участвовали в обсуждении всех важнейших вопросов: анализировали исполнение бюджета Тюмени за 2020 год, давали оценку работе главы города и счетной палаты, участвовали в обсуждении инициативных проектов жителей. Мы в курсе всех общегородских проблем, обсуждаемых на профильных комиссиях, и стараемся вносить свои предложения по улучшению условий проживания тюменцев. Например, на комиссии по градостроительству и землепользованию я поднимал проблемы расселения людей из аварийных домов и благоустройства озелененной территории в центре города. Отрадно, что у депутатов есть полное взаимопонимание с органами исполнительной власти муниципалитета, и если возникают вопросы, они решаются администрацией в рабочем порядке, находятся компромиссные решения, которые устраивают в первую очередь жителей.

– Сейчас партийная деятельность активно разворачивается в социальных сетях и мессенджерах. Депутаты "Справедливой России" уже освоили PR-технологии для привлечения новых сторонников?

– Мы развиваем Фейсбук и Инстаграм, активно задействуем телевидение, радио и печатные издания. Молодежь активно пользуется соцсетями, сейчас и избиратели среднего возраста уходят в Интернет. Есть аудитория, которая по-прежнему предпочитает узнавать новости с экранов телевизоров. Депутатам нужно учитывать всю аудиторию.

– Какой контент преимущественно используете?

– В основном, публикуем материалы, интересные для большого круга, – к примеру, об общегородских проблемах. Главное - показать, что все задачи, поставленные тюменцами, одинаково важны, а обсуждение открыто и прозрачно.

– У вас хватает времени, чтобы самому вести странички в соцсетях?

– Этим занимаются помощники, но я контролирую процесс, потому что любая недостоверная информация может повлечь за собой разбирательства.

– То есть у прогресса есть обратная сторона?

– Безусловно, и над этим вопросом нужно много работать. Считаю, необходимо внедрять ответственность за то, что мы публикуем в информационном поле. Пока развитие технологий опережает законодательные процессы, но уверен, вопрос решится в ближайшее время, – в Госдуме над этим работают.

– За последнее время интернет-аудитория в России выросла, по некоторым данным, на 75 процентов. Думаете, в выигрыше останется тот, кто раньше и успешнее оппонентов начнет осваивать новые каналы коммуникации?

– Конечно, и в целом это неплохо. Мне нравятся широкий спектр возможностей, которые дают новые технологии. Современные средства связи позволяют участвовать в процессе даже удаленно, экономя время, не снижая эффективности. Со временем новые средства коммуникации станут еще более прогрессивными, я уверен.

– Вы являетесь депутатом городской Думы с 2016 года. За пять лет сторонников партии среди тюменцев прибавилось?

– Да, ряды справедливороссов пополняются, и это, безусловно, радует. Значит, у тюменцев есть понимание идеологии партийного движения, и она им близка.

– Какой, по-вашему, люди воспринимают "Справедливую Россию"?

– Негатива точно нет. Конечно, многие интересуются, в чем наше отличие, скажем, от правящей партии. В городской думе представлены фракции четырех политических движений, и это большой плюс: каждый из нас вносит свои предложения, и вместе мы вырабатываем наиболее верные для города решения. Невозможно дать четкого ответа, какая партия лучше и почему. У каждой своя роль на политической арене и в жизни муниципалитета.

– Будучи руководителем фракции "Справедливая Россия" в гордуме, как вы формируете имидж партии?

– Просто беру и делаю. Бывает и отрицательный результат, но это тоже результат. Важно, чтобы плюсов от моей работы, положительных решений в пользу горожан было больше. Видя мои поступки, оценив мое умение держать слово и доводить дело до конца, люди будут судить обо мне как о человеке и как депутате, принадлежащем к фракции партии "Справедливая Россия".