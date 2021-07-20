Депутат гордумы рассказала родителям юных тюменцев, как провести лето с пользой

Фото предоставлено информационно-аналитическим отделом Тюменской городской думы

О том, как провести летние каникулы безопасно и с пользой, а также о готовности тюменских учреждений образования, культуры и спорта к летней оздоровительной кампании рассказала председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы Елена Бойко.

– Елена Григорьевна, в 2020 году в лагерях дневного пребывания отдохнуло на 1 тыс. 700 детей больше, чем в 2019. Как Вы полагаете, это связано с вынужденным отказом тюменцев от отпускных путешествий?

– Пандемия и прошлогодние строгие ограничения в перемещении, конечно, сказались. Но причина не только в этом. Качество организации летнего отдыха детей постоянно растет. Для школьников разрабатываются увлекательные досуговые программы. Ребятам это нравится, да и родители довольны, что у их детей такой разноплановый интересный отдых.

– В среднем в лагерях дневного пребывания за сезон отдыхает порядка 20 тыс. детей. Спрос горожан полностью удовлетворен?

– По большому счету, да, но можно подумать и над увеличением количества мест. Например, задействовав несколько корпусов одного учреждения. В 2021 году лагеря дневного пребывания на базе 85 учреждений работают в три смены, практически все лето. За это время отдохнут более 22 тыс. детей, из них 5 тыс. 120 – из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Надо рассматривать все варианты, чтобы ребятам были предоставлены разные возможности провести каникулы с пользой.

– Учреждения, не подведомственные администрации, проходят такую же доскональную проверку со стороны различных надзорных органов?

– Правила одинаковы для всех без исключения, а санитарно-эпидемиологические нормы четко регламентированы. В мае интенсивно поработала межведомственная комиссия по организации летнего отдыха и оздоровления детей. Все без исключения лагеря проверены специалистами профильных структур и получили положительное заключение. Хочу заверить родителей: не важно, отдадите вы ребенка в муниципальное учреждение или частное - в любом случае будут соблюдены все требования безопасности.

– В 2020 году не работали палаточные лагеря. Этим летом любители экстремального отдыха смогут порадоваться?

– Три палаточных лагеря точно будут работать. Это "Старая застава" на базе центра "Аванпост", "Цимлянский экстрим" и "Непоседы". В этих оборонно-спортивных лагерях упор делается на военно-патриотическую составляющую и развитие физической выносливости. Кроме того, на природе проведут каникулы участники эколого-краеведческой экспедиции "ЧИР". Такой активный вид отдыха выбрали порядка 1 тыс. 300 юных тюменцев.

– Летом хочется полностью сменить обстановку. А дети ходят в лагерь в ту же самую школу, общаются с теми же ребятами и педагогами, что и в течение учебного года. Не лучше ли было бы сменить круг общения, записавшись в лагерь в другом образовательном учреждении?

– Конечно, такой эксперимент возможен по желанию родителей и самого ребенка. Но не думаю, что это имеет принципиальное значение. Наоборот, у детей, особенно младшего школьного возраста, должно преобладать состояние комфорта, и в этом случае знакомая территория и знакомые люди только в плюс. Если же хочется смены обстановки – есть летние загородные лагеря, они очень популярны у ребят разных возрастов. Детям предлагают каждый год разные программы, никто не скучает.

– Бывает, что ребенок, окончив учебный год, отказывается продолжать посещать кружки и секции, требуя полного отдыха. Что посоветуете родителям в такой ситуации?

– Действительно, ситуация двойственная. Школьная программа непростая плюс дополнительные нагрузки, и ребятам сложно. С другой стороны, лето – лучшее время, чтобы заняться чем-то полезным: начать изучать иностранные языки, рисовать, тренироваться. Три месяца – достаточно продолжительный период, и не стоит посвящать его безделью. Задача родителей – увлечь ребенка и проводить с ним как можно времени. Нет возможности самими – в городе работают порядка сотни спортинструкторов, которые могут составить отличную компанию для общения и активного отдыха. Тех, кто хочет получить первый профессиональный опыт и подзаработать, ждут в отрядах мэра. В 2021 году в проекте "Трудовое лето" поучаствуют порядка 9,5 тыс. юных тюменцев.

– Какую оценку дали члены постоянной комиссии по социальному развитию готовности тюменских учреждений образования, культуры и спорта к летней оздоровительной кампании 2021 года?

– Разработана целая программа организации досуга детей в период летних каникул. Работа была проведена огромная, и депутаты, проанализировав отчеты администрации, дали положительную оценку. Это один из важнейших вопросов в комиссионной повестке, и мы поддерживаем все начинания городских властей.