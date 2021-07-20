Владимир Якушев: кураторы помогут быстрее находить эффективные решения

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал назначение заместителя председателя Правительства России Юрия Борисова куратором округа.

"Назначение кураторов федеральных округов в Правительстве России облегчит для региональных властей работу с аппаратом федерального правительства, министерствами и ведомствами. Это позволит быстрее находить эффективные решения", - сказал Якушев.

Полпред отметил, что Урал – крупнейший центр тяжелой и оборонной промышленности стран и назначение Борисова куратором, отвечающего за эту сферу на посту вице-премьера, логично. "Это профессиональный и эффективный управленец. Не сомневаюсь, что его опыт и энергия помогут регионам округа успешно решать задачи, поставленные президентом России. Мы нацелены на продуктивную и слаженную работу", - подчеркнул Владимир Якушев.

Основные направления деятельности ответственных за регионы - инвестиционная привлекательность, повышение результативности бюджетных расходов, комплексное социально-экономическое развитие вверенных территорий

Поручение о закреплении кураторов за федеральными округами из числа заместителей председателя правительства дал глава государства в ходе прямой линии. Сегодня, 19 июля, глава правительства России Михаил Мишустин распределил кураторство. Курировать работу вице-премьеров будет правительственная комиссия, которую возглавляет Марат Хуснуллин.