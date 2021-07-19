Юрий Борисов назначен куратором Уральского федерального округа

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Премьер-министр России Михаил Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером курируемый федеральный округ. В зоне внимания кураторов - социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционный потенциал и реализация нацпроектов на местах.

Вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов будет курировать Уральский федеральный округ, Виктория Абрамченко - Сибирский федеральный округ, Татьяна Голикова - Северо-Западный, Дмитрий Григоренко - Центральный, Александр Новак - Северо-Кавказский, Юрий Трутнев - Дальневосточный, Марат Хуснуллин - Южный, а Дмитрий Чернышенко - Приволжский федеральный округ.

"Решения о назначении ответственных принимались с учётом вашего профессионального опыта, знаний и круга задач, ранее выполнявшихся вами в Правительстве", – отметил Михаил Мишустин, обращаясь к вице-премьерам в ходе совещания 19 июля. Он подчеркнул, что вся работа вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов должна быть направлена на реализацию национальных целей на вверенных территориях, их социальное развитие и обеспечение экономического роста.

Татьяна Тихонова