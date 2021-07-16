Выборы в Государственную Думу пройдут под беспрецедентным видеонаблюдением

На грядущих сентябрьских выборах в Государственную Думу особое внимание будет уделено видеонаблюдению. По мнению экспертов Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области, введенные беспрецедентные меры контроля повысят доверие граждан к голосованию.

Как сообщает ЦИК РФ, в ходе выборов для трансляций будут созданы специальные центры наблюдения. Ход голосования в режиме реального времени проконтролируют независимые наблюдатели. Видеонаблюдением планируется охватить 85 регионов страны: 50 тысяч территориальных и участковых комиссий, где голосуют более 80% зарегистрированных избирателей.

В объективы камер обязательно попадут места, где производятся перемещения избирательных бюллетеней в сейф-пакеты, КОИБы и стационарные ящики. Сейф, где хранятся сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, останется в поле зрения видеокамер круглосуточно. На небольших участках, не обеспеченных Интернетом (в том числе с количеством менее 1 тысячи избирателей), будет организована видеорегистрация.

По мнению руководителя аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместителя председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артура Юрьева, такими мерами государство целенаправленно и системно стремится повысить доверие граждан к системе выборов. Эксперт подчеркнул – принять участие в контроле хода голосования может каждый.

"Охват видеонаблюдением хода голосования обещает быть беспрецедентным даже по мировым меркам. Сам факт столь масштабного видеонаблюдения свидетельствует о готовности нашей избирательной системы к максимальной открытости и желании наиболее точно отразить волю людей, избежав любых искажений. Отдельно отмечу, что следить за ходом голосования на участках в режиме онлайн будут не только специально отобранные эксперты в рамках штабов наблюдения. Это может сделать любой гражданин России. Для этого нужно прийти в штаб любого кандидата или партии, и, по договоренности со штабом, наблюдать за трансляцией хоть круглосуточно. Не будет никаких ограничений и на запись видео", - отметил Артур Юрьев.

Также эксперт выразил мнение, что сам факт наличия видеонаблюдения поможет избежать на участках различных провокаций.

"Каждое нарушение будет зафиксировано на камеру: как со стороны членов избирательной комиссии, так и со стороны голосующих или наблюдателей – и непременно повлечет за собой последствия. Поэтому, думаю, участники выборов дополнительно постараются вести себя более дисциплинированно", - высказался общественник.

Артур Юрьев добавил, что контроль процесса выборов идет уже сейчас. В Тюменской области, как и в других регионах страны, действует соответствующий общественный штаб. В рамках проекта "Независимый общественный мониторинг" создана общероссийская сеть независимых электоральных экспертов. Также в регионе имеется многочисленный и хорошо зарекомендовавший себя во время голосования по поправкам в Конституцию РФ корпус общественных наблюдателей.

Напомним, впервые в истории России голосование в Госдуму будет проходить в течение трёх дней: с 17 по 19 сентября.