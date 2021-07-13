В Тюмени эксперты обсудили политическую конкурентность на современных выборах в Росси

В минувший четверг, 8 июля, в формате видеоконференции состоялось заседание экспертной группы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области. Участники рассмотрели вопрос политической конкурентности.

Предметом обсуждения стал доклад члена Общественной палаты РФ и директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева на тему "Политическая конкурентность на современных выборах в России". По убеждению автора доклада, на протяжении последних лет в России происходит увеличение политической конкуренции на выборах самого разного уровня: растет количество выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на выборах глав муниципальных образований, губернаторов и в законодательные собрания.

К примеру, количество зарегистрированных на выборах глав муниципальных образований за первые пять месяцев 2020 и 2021 года составило соответственно 155 и 303 человека. То есть количество кандидатов на уровне местного самоуправления выросло практически вдвое. За эти же периоды увеличилось также среднее число выдвинутых на выборах глав муниципальных образований: с 4,5 до 4,9.

Победу на муниципальном уровне выборов стали одерживать даже далеко не профессиональные политики, но и рядовые граждане, обладающие большой народной поддержкой и доверием.

К примеру, 13 сентября 2020 на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" с результатом 61,70% голосов победу одержала уборщица Марина Угодская. Новейшая политическая история России знает случаи, когда главой поселения и даже муниципального района становились пенсионер и водитель автобуса.

"Выборный процесс в России становится всё более прозрачными. Это повышает доверие граждан к выборам сразу в двух аспектах. Во-первых, растёт явка. Всё больше людей не просто видят смысл в походе на участок в день голосования, но и понимают важность их политического выбора. Во-вторых, граждане не боятся пробовать себя в роли депутата или главы, то есть хотят делом изменить что-то к лучшему, видят проблемы и пути их решения. И, что самое интересное, получают поддержку голосующих. Отсюда и рост число выдвиженцев, и неожиданные, казалось бы, победы. Подобные примеры, безусловно, тоже способствуют росту политической конкуренции", - отметил руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Возросла конкурентность и на региональном уровне. Повышается количество баллотирующихся на посты высших должностных лиц и среднее количество выдвигающихся партий.

Однако, по мнению Максима Григорьева (и это мнение было поддержано экспертами), реальная конкуренция определяется не только количеством зарегистрированных кандидатов, но и свободным ведением избирательной кампании.

По словам Артура Юрьева, позитивную роль в процессе дальнейшей легитимации выборов (а, значит, и повышении политической конкуренции), сыграет создание общероссийской сети независимых электоральных экспертов, которые будут следить, чтобы все участники процесса выборов (от выдвижения кандидатов и процесса агитации до голосования и подсчета голосов) строго соблюдали законодательство и этические нормы.

Данная сеть создана в рамках проекта "Независимый общественный мониторинг", который является единственной в стране платформой для наблюдения за выборами различного уровня, базирующейся на технологиях блокчейн, нейронных сетей и автоматических систем математического анализа. Проект поддержан Общественной палатой РФ, которая инициировала создание общественных штабов в регионах.