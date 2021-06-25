Мария Трофимова стала директором областного департамента потребительского рынка и туризма

12:06 25 июня 2021
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Директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области с 25 июня назначена Мария Трофимова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

С 2013 года Мария Трофимова возглавляла ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области". Более 15 лет работает в исполнительных органах власти и государственных учреждениях региона, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Теги: назначения , правительство , туризм
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