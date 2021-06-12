Сенаторы и госдепутаты должны учитывать региональные интересы при разработке законодательных инициатив, считает Якушев

Один из главных критериев работы законодателей - эффективность взаимодействия регионального депутатского корпуса с сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев на заседании Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Уральского федерального округа.



Согласованные действия исполнительной и законодательной ветвей власти регионов, оценка и обсуждение проектов федеральных законов в субъектах, с одной стороны, и выдвижение законодательных инициатив с местного уровня на федеральный являются эффективными инструментами защиты региональных интересов.

Все это требует прямого взаимодействия федеральных и региональных законодателей. Депутаты от Уральского федерального округа ведут законопроектную работу, но их активность неравномерна, отметил Якушев "Отдельные депутаты выдвинули более 200 инициатив, но есть и такие, кто не внес ни одной. Но главный вопрос – как эта деятельность соотносится с интересами наших субъектов", - обратил внимание полпред.

У каждого сенатора и депутата должно быть четкое представление о приоритетах региона в плане федерального законотворчества, его заинтересованности в принятии тех или иных законов. Для этого и требуется взаимодействие федеральных и региональных законодателей.

Важно также привлекать сенаторов и депутатов Госдумы не только к продвижению, но и к разработке законодательных инициатив регионов. Это стимулирует федеральных законодателей к более активной поддержке таких инициатив в Федеральном Собрании.