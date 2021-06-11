Евгений Заболотный остается лидером медиарейтинга председателей муниципальных дум столиц Урала.

Председатель Тюменской городской Думы занял седьмое место в рейтинге первых лиц столиц регионов Урала по версии Медиалогии. Это самый высокий показатель за май среди спикеров городских парламентов. Впереди – только шесть глав столиц регионов Урала.

Такое лидерство Евгений Заболотный удерживает третий месяц подряд. В мае он также активно общался с представителями средств массовой информации и комментировал работу депутатского корпуса.

Возглавил медиарейтинг глава Екатеринбурга, на втором месте его коллега из Челябинска. Глава Тюмени Руслан Кухарук расположился на третьей строчке.

Среди председателей городских дум второе и третье места у спикера думы из Челябинска и председателя думы Кургана соответственно.

Отметим, что рейтинг построен на основе более 63 тыс. источников средств массовой информации: телевидения, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-изданий.