Александр Моор работает на ПМЭФ-2021

С 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. В рамках ПМЭФ-2021 губернатор Тюменской области 3 июня примет участие в расширенном заседании комиссии Госсовета России по направлению "Экономика и финансы", заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов, а также в сессии "Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы".

В планах главы региона в дни форума — подписание ряда соглашений о сотрудничестве между правительством Тюменской области и крупными российскими и международными компаниями.

Александр Моор намерен встретиться с послом Республики Казахстан в России Ермеком Кошербаевым, а также c чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея Ли Сок Пэ, сообщили в пресс-службе главы региона.