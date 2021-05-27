Тюменские депутаты утвердили новую награду для волонтеров

Новый вид поощрения – почетный знак "За волонтерство и милосердие" утвердили тюменские депутаты на заседании городской думы 25 мая.

Как рассказал председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук, награда будет вручаться жителям Тюмени за достижения в добровольческой деятельности.

Предложение вызвано необходимостью поддержать коллективы тюменских организаций и отдельных горожан, которые безвозмездно и добровольно оказывают помощь нуждающимся.

"Эта совершенно новая награда определена самим временем, в которое мы живем, - считает председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. – Мы уже достаточно сбалансировали вопрос о поощрении наших предприятий, наших меценатов, почетных граждан, а помощь конкретному человеку пока что оставалась в тени. Как известно, сегодня в волонтерской работе активно участвует как молодежь, так и старшее поколение. Сегодня мы восполнили этот пробел и такой знак учрежден".

Добавим, что на разработку окончательного проекта и изготовление знака будет проведен соответствующий конкурс.