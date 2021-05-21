В тюменской гордуме обсудили кандидатуры на вручение нагрудного знака "За заслуги перед городом Тюменью"

Кандидатуры медицинских работников, выдвинутых на поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью", рассмотрели в гордуме в ходе заседания постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 18 мая.

Татьяна Вострых — младшая медицинская сестра по уходу за больными областной инфекционной больницы. Наталья Червина — врач станции скорой помощи. Об этом рассказала депутатам председатель комиссии по поощрениям Тюменской городской думы Надежда Ачкасова.

Как считает председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук, Татьяна Вострых и Наталья Червина - символ медицинских работников, проявивших самоотверженность и героизм в непростое время.

"Мне кажется, тюменцы и медработники стали лучше понимать друг друга. Спасибо им большое за профессионализм и пример того, как надо служить своему родному городу, области и стране", — подчеркнул он.

Напомним, в апреле на заседании гордумы депутаты единогласно приняли решение о поощрении знаком "За заслуги перед городом Тюменью" директора областного центра медицины катастроф Евгения Наумова и фельдшера станции скорой помощи Светланы Рубцовой.