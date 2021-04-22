Глава Тюмени прокомментировал Послание Президента РФ

Глава города Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшееся накануне, 21 апреля.

"С благодарности людям начал свое Послание Федеральному Собранию Президент В.В. Путин.

"Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, – отметил он, – и благодаря собранности, выдержке не допустили ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции".

Президент также отметил, что солидарность людей выразилась в конкретных делах. Тюмень не стала исключением, многие жители нашего города приняли для себя решение стать волонтёрами. Мы все вместе приобрели принципиально новый опыт работы в социальной сфере, многие общественные организации продолжают оказывать адресную помощь людям, - подчеркнул глава.

Президент сказал о проектах, которые должны быть направлены на поощрение молодёжи, проявившей себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах. Хочется отметить, что в Тюмени определен рейтинг одаренных школьников, на основании которого межведомственная комиссия утвердили список стипендиатов главы Тюмени. Финансовое поощрение в виде стипендии в текущем году получат 200 школьников. Это ребята, которые отлично учатся, активно участвуют в жизни школы и города, занимают призовые места в олимпиадах, а также в спортивных и творческих состязаниях. Всего с 2013 года стипендией главы Тюмени были поощрены 1148 юных тюменцев.

Я согласен с главой государства, очень важно, "чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в её развитие". Мне хочется напомнить, что в этом году наш город будет отмечать юбилей, и концепция его празднования предполагает, чтобы тюменцы больше узнали о людях, которые внесли существенный вклад в развитие города. При этом у нас будет реализовано много проектов, направленных на то, чтобы познакомиться с историей и многонациональной культурой города, с нашими достижениями. К этой работе уже подключились наши телекомпании, которые делают циклы программ с нашими земляками.

Президент отметил, что Тюмень вошла в пилотный проект по строительству жилых кварталов, где будет отработан специальный механизм поддержки. За счёт субсидий федерального бюджета "ДОМ.РФ" сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке – порядка трёх-четырёх процентов годовых. Сейчас идет подготовка документации, и в ближайшее время мы презентуем площадку для строительства. Это серьезный проект для развития. К тому же наш опыт в очередной раз будет изучен для последующего распространения…

В приоритете в ближайшее время для нас будет развитие социального блока, а это создание комфортных условий в школах и детских садах", - приводит слова главы города Руслана Кухарука портал администрации Тюмени.