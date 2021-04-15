Справедливая Россия поддерживает инновационные образовательные программы

Госдума сегодня рассмотрела в первом чтении законопроекты о внесении изменений в Бюджетный Кодекс, в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в связи с принятием закона "О федеральной территории "Сириус".

Почему фракция Справедливая Россия поддержала этот правительственный законопроект, рассказал в своем выступлении на пленарном заседании первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков:

Предлагаемыми изменениями в Бюджетном и Налоговом Кодексах создается законодательный механизм функционирования первой в России федеральной территории "Сириус".

Эта территория с особым устройством власти и собственным бюджетом для развития инновационной научно-технологической деятельности создана в прошлом году в соответствии со статьей 67 Конституции РФ. Она сформирована на базе образовательного центра "Сириус", открытого в Сочи по инициативе президента России.

Справедливая Россия-За правду поддержала эти инициативы главы государства. Мы всегда поддерживаем начинания, которые обеспечивают новые возможности для получения качественного образования новым поколением, для реализации молодежью инновационных творческих и технических проектов.

СР неоднократно выступала с инициативами поддержки инновационных образовательных программ. Мы последовательного добиваемся того, чтобы российская молодежь имела возможности применить свои таланты и знания, создавая будущее родной страны, вместо того, чтобы реализовывать свои смелые идеи и проекты за рубежом. Мы поддерживаем изменения в законодательстве, которые создают необходимые условия и механизмы для реализации таких задач.

Справедливая Россия-За правду считает, что функционирование "Сириуса" как федеральной территории расширит доступ граждан и предпринимателей к участию в перспективных образовательных и научных проектах. Кроме того, будут созданы лучшие условия для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Имеретинской низменности, для эффективного использования объектов олимпийского наследия.

Рассматриваемыми законопроектами предлагается распространить на федеральные территории положения Бюджетного кодекса, установленные в отношении бюджетов субъектов и городов федерального значения, Налоговым кодексом РФ - устанавливать, вводить в действие и прекращать действие региональных налогов, обязательные к уплате в федеральной территории "Сириус". При этом местные налоги будут устанавливаться как НК РФ, так и нормативными правовыми актами представительного органа "Сириуса".

Предусматривается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме субвенций из бюджетов федеральных территорий. Кроме того, регулируется вопрос зачисления в бюджеты федеральных территорий доходов по источникам, формирующим доходы бюджетов субъектов.

Справедливая Россия голосует за принятие правительственных законопроектов в первом чтении, поскольку таким образом будут сделаны первые шаги по интеграции федеральных территорий в бюджетный и налоговый процессы всей страны.

На наш взгляд, очень важно, что в федеральном законодательстве четко прописывается весь механизм налоговой и бюджетной системы "Сириуса". Фракция СР считает, что на первом этапе это позволит финансово обеспечить реализацию полномочий федеральной территории, создать здесь не университетский кампус размером с город, а современный город с сильным и престижным университетом.

Справедливая Россия-За правду считает, что устройство власти, налоговой, бюджетной, финансовой системы в "Сириусе" должно быть таким, чтобы не только обеспечить инновационное развитие данной территории, но и сформировать масштабируемую модель развития для других территорий России. Мы готовы активно включиться в эту работу по созданию городов будущего по всей России.