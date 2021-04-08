Правительство Тюменской области и Сбербанк подписали "зеленый" меморандум

Правительство Тюменской области и Сбербанк подписали "зеленый" меморандум о сотрудничестве в сфере сохранения окружающей среды, улучшения экологической ситуации, сокращения объемов бытовых и производственных отходов в Тюменской области. Подписи в документе о сотрудничестве поставили губернатор региона Александр Моор и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Стороны намерены развивать экологическую культуру, заниматься экологическим просвещением, повышать финансовую и цифровую грамотность населения. Среди других совместных задач — цифровизация взаимодействия власти, бизнес-сообщества и населения, развитие экологического образования и воспитание бережного отношения к природе Тюменской области.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы будем взаимодействовать с правительством региона по вопросам разработки и реализации "зеленых" программ в области охраны окружающей среды, обмениваться лучшими практиками и внедрять их, проводить различные мероприятия по повышению культуры, цифровой и финансовой грамотности населения. Сбер активно поддерживает экологические проекты по всем направлениям. Мы ушли от бумажного документооборота, внедрили цифровые карты для розничных и корпоративных клиентов, финансируем различные проекты по модернизации производства наших клиентов для сохранения экологии, начали переводить партнеров в сфере ЖКХ на электронные квитанции. В Сбере есть различные современные технологии, позволяющие сохранять природные ресурсы. Так, например, у нас появились собственные умные устройства – смарт-лампы и смарт-розетки, интеграция которых позволяет экономить электроэнергию.

Подобные "зеленые" соглашения Западно-Сибирское отделение Сбербанка также подписало с Тюменской областной думой и Тюменским индустриальным университетом.