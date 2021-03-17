Депутаты гордумы: областные коллеги рассмотрят вопрос о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести"

15:00 17 марта 2021
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18 марта – ответственный день в решении вопроса о присвоении Тюмени почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Ходатайство муниципальных властей о направлении соответствующих документов в адрес президента Российской федерации рассмотрят депутаты Тюменской областной думы. Об этом сообщил председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный.

 "В течение года в этом направлении была проделана очень большая работа, этому предшествовала работа в архивах эвакуированных в Тюмень в годы войны предприятий, а также сотрудничество с Российской академией наук", - рассказал Евгений Заболотный. По его словам, тюменцами было сделано очень много – кто-то работал на предприятиях, кто-то – в открытых в городе госпиталях.

Депутат Тюменской городской думы, председатель регионального отделения  "Российского военно-исторического общества" Степан Киричук напомнил, что в годы войны в Тюмени работали 28 предприятий, эвакуированных в наш город, либо перепрофилированных под военную промышленность.

"Например, легендарные "Катюши" получали здесь свое оснащение, здесь создавались известные всему фронту поезда-бани и многое другое, - отметил он. – Отмечу, что наши общественники значительно раньше выдвигали идею представить наш город к этой государственной награде".

18 марта в ходе заседания Тюменской областной думы депутатам предстоит принять решение о том, что собранные документы готовы для представления президенту Российской Федерации. Евгений Заболотный и Степан Киричук примут участие в работе региональных коллег в режиме онлайн.

Отметим, что в настоящее время почетного звания "Город трудовой доблести" удостоены 20 городов России, в том числе, Екатеринбург и Челябинск. Как отметил Евгений Заболотный, в городе, получившем эту государственную награду, устанавливается памятная стела с соответствующим текстом указа президента, ее открытие приурочено к празднованию Дня Победы либо Дня города и отмечено праздничным салютом.

Теги: Великая Отечественная война , история , Тюменская городская дума
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