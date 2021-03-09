Татьяна Костарева назначена замом полномочного представителя Президента России на Урале

До ноября 2020 года Татьяна Костарева была статс-секретарем – заместителем министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, еще ранее, в 2010-2018 годах занимала должность заместителя губернатора Тюменской области, руководителя аппарата.

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