Татьяна Костарева назначена замом полномочного представителя Президента России на Урале

15:46 09 марта 2021
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uralfo.gov.ru
| Фото: uralfo.gov.ru

Татьяна Костарева назначена заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, сообщается на официальном сайте представительства. 

Распоряжение о назначении на должность подписал руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно.

До ноября 2020 года Татьяна Костарева была статс-секретарем – заместителем министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, еще ранее, в 2010-2018 годах занимала должность заместителя губернатора Тюменской области, руководителя аппарата.

Теги: назначения , полпред , правительство Тюменской области , президент , УрФО
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