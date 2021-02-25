Тюменские депутаты обсудят новую льготу для граждан из аварийных домов

09:00 25 февраля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Вопрос о возмещении затрат на аренду жилья и оплату услуг риелторов тюменцам, проживающим в помещениях, доступ в которые ограничен в связи с чрезвычайной ситуацией, обсудят депутаты на заседании городской думы 25 февраля.

Депутаты заслушают отчеты администрации об организации транспортного обслуживания тюменцев и создании условий обеспечения горожан услугами питания, торговли, расширения рынка сельхозпродукции и защиты прав потребителей.

Среди других вопросов — поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" известных тюменцев Валерия Роженцева и Валентина Троня.

К обсуждению повестки депутаты приступят в 10 часов. Заседание пройдет с соблюдением ограничительных мер, предусмотренных постановлением правительства Тюменской области.

В большом зале думы будут работать депутаты, докладчики по вопросам повестки и приглашенные. Народные избранники по своему усмотрению примут участие в заседании очно либо с использованием видео-конференц-связи. Для остальных будет организована трансляция в малом зале и на официальном сайте думы.

Теги: Тюменская городская дума
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2021