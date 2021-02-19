Гостями гордумы Тюмени стали делегаты из администрации Липецка

Депутаты Тюменской городской думы приняли участие во встрече с делегацией из Липецка. Руководители органов местного самоуправления прибыли в Тюмень для обмена опытом.

Тюменскую гордуму представляли ее председатель Евгений Заболотный, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук и руководитель комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.

Глава Тюмени Руслан Кухарук, приветствуя главу Липецка Евгению Уваркину, отметил важность и полезность подобных деловых встреч. Евгений Заболотный рассказал о становлении органа местного самоуправления, ведущего свою историю с 18 века, структуре современной думы и работе депутатов.

"В Тюмени выстроен конструктивный диалог между администрацией и думой. Независимо от партийной принадлежности, депутаты готовы решать возникающие городские вопросы, помня, что, прежде всего, они – жители родного города, который общими усилиями должен процветать", – подчеркнул он.

В свою очередь председатель Липецкого городского совета депутатов Александр Афанасьев отметил схожесть в структуре представительных органов власти – в Липецке, как и в Тюмени, работают 36 депутатов пять постоянных комиссий, охватывающих основные сферы жизни города.

Представителям администрации Липецка интересен опыт Тюмени в заключении концессионного соглашения в сфере ЖКХ, правилах городского благоустройства, строительстве социальных объектов и обеспечении темпов возведения жилых кварталов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями для решения этих и других вопросов. Делегация из Липецка будет работать в Тюмени два дня, для ее участников подготовлена рабочая программа с посещением ключевых объектов города.