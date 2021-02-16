Александр Моор в Instagram расскажет о развитии городской среды в Тюменской области

Скриншот https://www.instagram.com/kislitsyna_eisr/

Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире в Instagram расскажет о развитии городской среды в регионе, отвечая на вопросы Дарьи Кислицыной, руководителя департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований.

Трансляция интервью на личной странице губернатора и в сообществе проекта "Регионы о главном" начнется 16 февраля в 14:00

Проект "Регионы о главном" - прямые эфиры в Instagram с главами субъектов России, направленные на освещение наиболее актуальных тем российских территорий. В рамках бесед озвучиваются актуальные вопросы от модератора, СМИ, жителей региона, отмечают в ОперШтабе.