Якушев и Моор обсудили борьбу с пандемией COVID-19 и ситуацию на рынке труда в Тюменской области

Полпред Президента в УФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. В ходе встречи обсудили вопросы о мерах по борьбе с пандемией COVID-19 и работе по стабилизации ситуации на рынке труда в Тюменской области, сообщает ОперШтаб.

Моор доложил полпреду, что в регионе постепенно снижается заболеваемость коронавирусом, в лечебных учреждениях сохраняется запас свободных коек для лечения пациентов с COVID-19. Якушев отметил, что хотя стабилизация ситуации и позволила снять ряд ограничений, расслабляться рано.

Докладывая о ситуации на региональном рынке труда, Александр Моор сообщил, что уровень безработицы сейчас составляет около 2,7%, на 20 тысяч безработных приходится около 28 тысяч вакансий. "По прогнозам, безработица будет снижаться, но медленней, чем в прошлом году. В 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 миллионов рублей", - сказал губернатор. Полпред президента положительно оценил усилия региональной власти по созданию дополнительных рабочих мест для тюменцев и стимулированию предпринимательской активности жителей региона.