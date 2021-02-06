Владимир Якушев приезжает в Тюмень с рабочим визитом

16:15 06 февраля 2021
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uralfo.gov.ru
| Фото: uralfo.gov.ru

В понедельник, 8 февраля, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев работает в Тюмени.

В повестке рабочего визита - совещание с руководителями правоохранительных органов региона, встреча с губернатором Александром Моором. Также будут обсуждаться вопросы занятости населения и ситуация с COVID-19, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО.

Теги: Александр Моор , Владимир Якушев , полпред , правительство Тюменской области , УрФО
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