Владимир Якушев приезжает в Тюмень с рабочим визитом

В понедельник, 8 февраля, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев работает в Тюмени.

В повестке рабочего визита - совещание с руководителями правоохранительных органов региона, встреча с губернатором Александром Моором. Также будут обсуждаться вопросы занятости населения и ситуация с COVID-19, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО.